شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تصور مسلسلا بعنوان "على بعد مسافة من الحب" فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة مى سليم تصوير دورها في مسلسل جديد يحمل اسم "على بعد مسافة من الحب" إخراج حسام حجاوى في الأردن، حيث حضرت حفل افتتاح الدورة الخامسة مهرجان الجونة السينمائى يوم الخميس الماضى وغادرت فجر اليوم التالى مباشرة، وتشارك في بطولة العمل إلى جانب الفنانة منى عبد الغنى من مصر وعدد آخر من الممثلين العرب.

ويعرض لمى سليم حاليًا فيلم "200 جنيه"الذى يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى، مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.