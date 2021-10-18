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شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تصور مسلسلا بعنوان "على بعد مسافة من الحب" فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة مى سليم تصوير دورها في مسلسل جديد يحمل اسم "على بعد مسافة من الحب" إخراج حسام حجاوى في الأردن، حيث حضرت حفل افتتاح الدورة الخامسة مهرجان الجونة السينمائى يوم الخميس الماضى وغادرت فجر اليوم التالى مباشرة، وتشارك في بطولة العمل إلى جانب الفنانة منى عبد الغنى من مصر وعدد آخر من الممثلين العرب.
ويعرض لمى سليم حاليًا فيلم "200 جنيه"الذى يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى، مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.
مى سليم
وقالت الفنانة مي سليم خلال لقائها مع تليفزيون الخليج 365، إنها سعيدة جدًا بالمشاركة في فيلم 200 جنيه، وأن العمل يخرج من حدوتة إلى أخري بشكل سلس وجميل، مضيفة إلى أن المخرج محمد أمين مخرج عظيم وكانت تتمني العمل معه منذ زمن طويل، معبرة عن سعادتها بدورها في الفيلم وهو "إخلاص" لأنه دور مختلف عليها وتحدي، ولم تكن تتوقع أن يعرض عليها هذا الدور الذي تعتبره تحدي كبير.
يذكر أن مى سليم ظهرت كضيف شرف في مسلسل "فارس بلا جواز" مع مصطفى قمر في شهر رمضان الماضى، والعمل من تأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام، وشارك في بطولته محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، إضافة إلى مشاركتها في مسلسل "لحم غزال" مع غادة عبد الرازق.
مى سليم (2)