أول تعليق من أنغام على شائعة ارتباطها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة أنغام عن استيائها من بعض الأشخاص الذين روجوا لشائعة ارتباطها مؤخرًا.

وكتبت أنغام، عبر خاصية القصص القصيرة "الاستوري" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عنى أخبار كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه.. أنغام".

من ناحية أخرى طرحت الفنانة أنغام، مؤخرًا، أحدث أغانيها بعنوان "ونفضل نرقص" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام، والكليب من إخراج عادل جمال.