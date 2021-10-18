مهرجان الجونة السينمائي.. مخرج "ريش" يتحدث عن أصعب شيء في صناعة الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

قال المخرج عمر الزهيري، مخرج فيلم ريش، إن قبل البدء في صناعة فيلمه الأول كان يمتلك خبرة تقنية لعمله منذ فترة في السينما كمساعد مخرج، ومخرج إعلانات.

وتابع في مؤتمر صحفي أقيم بمهرجان الجونة السينمائي، اليوم الاثنين "مكنش عندي شيء صعب، الصعب كان ازاي كل يوم الاقي مفاجأة ابني عليها مشهد، مشاهد زي عيد الميلاد صعبة جدا ومفيهاش فرصة للاعادات مبنية على رد الفعل الطبيعي" .

وأوضح أمه قصد اختيار ممثلين ليس لديهم خبرة، وأن الأمر لم يكن خيارا إنتاجيا "وكنت محظوظ ان منتجين قرروا يتجمعوا يعملوا الفيلم اللي أنا عايزه كل حاجة كنت بطلبها بلاقيها، جبت بني آدمين مناسبين للعالم وطريقتي في التفكير، ناس معندهاش أي علاقة بالكاميرا مش مهتمين يبقوا متنجمين قدامها".

وغن أداء بطلة العمل، قال "طول الوقت اندر اكت، تمثل اقل تتكلم اقل وانتهت نهاية فظيعة، بانها بتاخد قرار صعب بس انت قابل لانك شفت كل اللي مرت بيه من أول ثانية لآخر ثانية".

فيلم "ريش" حاز على إشادات جماهيرية ونقدية وقت عرضه في مهرجان كان السينمائي، وفاز بأكثر من جائزة، ومن المقرر طرحه جماهيريا في ديسمبر المُقبل.