قبل عرضه غدا.. مخرج "خديجة" لمصراوي: سعيد بعرض الفيلم في "الجونة" لأنه مهرجان كبير ومهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد المخرج مراد مصطفى لتقديم العرض العالمي الأول لفيلمه الروائي القصير "خديجة"، غدا الثلاثاء، ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

المخرج مراد مصطفى في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن إقامة العرض العالمي الأول لفيلم "خديجة"، في مهرجان الجونة، ومشاركته في مسابقة الأفلام القصيرة، وقال: "سعيد جدا إن الفيلم يعرض في "الجونة"، لأنه مهرجان كبير وجذاب لكل السوق المحلي والدولي، وخاصة أنه أتاح فرصة مشاهدة الأفلام بشكل جيد، ولهذا أحب المهرجان جدا".

وعن اختيار الفيلم للمشاركة في الدورة الـ 32 من أيام قرطاج السينمائية، يقول: "المشاركة كانت حلم منذ الصغر، وخاصة أن المهرجان شهد مشاركات العديد من أهم المخرجين المصريين، وكنت أحب وأتمنى أن أنتمي لهذا المهرجان وأكون أحد أبنائه".

مراد تحدث عن تقديمه فيلم "خديجة" بعد أفلام "ما لا نعرفه عن مريم" و"حنة ورد"، وقال: "هي ليست أفلام مرأة، ولكن حكايات أبطالها سيدات نسائية، ومن ناحية أخرى أنا شديد التأثر بأمي، وطفل وحيد وعشت معها فترة طويلة حتى وقت قريب، ودائما كان لديها حكايات، وكان من الطبيعي أن أرى العالم من خلال "ست" وهي أمي".

وأضاف: "جزء من اختياري لفيلمي الأول "حنة ورد"، أني حضرت مع أمي "حنة"، وأنا عندي ١٠ سنين، وأوضح هنا أني أرى في الثلاث أفلام، حكايات عن المجتمع بأكمله، وهي ليست أفلام مرأة لكون البطلات الثلاث نساء، فهذا مفهوم شائع ولا أرى أنه صحيحا لأن أفلام المرأة هي الأفلام التي تنادي بحقوقها، ومتطلباتها مثل "أريد حلا أو 678" وغيرها، ما أسعى له في "خديجة" وأفلامي هو رصد شكل المجتمع المصري في الآونة الاخيرة و علاقات الأفراد ببعضهم البعض، ومن الممكن أن يعبر الفيلم عن أفكاري وهمومي كرجل، حتى لو كانت عن طريق حدوتة بطلتها امرأة، لأني في أفلامي السابقة والقادمة، أتعامل مع المكان وبعض الشخصيات الأخرى والظروف المحيطة بالأحداث، وأراها بطلا جنبا إلى جنب مع البطلة، ولهذا كانت البداية لدي مع ثلاث حكايات قاسية أحاول من خلالهم أسأل وأفكر في هذا التغير الاجتماعي".

المخرج مراد مصطفى اختتم بالقول :" تم تصوير الفيلم في شوارع منطقة إمبابة، و كان مرهق جدا وإن كنت وجدت المساعدة والدعم من أهالي المنطقة، وحرصت مثل أفلامي السابقة على أن تكون بطلة "خديجة" لم يسبق لها التمثيل من قبل".

فيلم "خديجة" إنتاج فرنسي مشترك، وتتولى الشركة الإيطالية توزيع الفيلم، وتقوم ببطولة العمل "ملك طارق"، قصة مراد مصطفى، وسيناريو وحوار مراد مصطفى ومحمد ممدوح، وإنتاج صفي الدين محمود، سوسن يوسف، منتج فرنسي مشارك: جيروم بليسون، منتجين مشاركين من مصر: شريف فتحي، محمد عيد، منتج منفذ إسلام دخاخني، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج: محمد ممدوح، تصميم ملابس ريم العدل، ديكور إيمان العلبي، تصميم صوت مصطفى شعبان، مكساج جاليس بيناردو.