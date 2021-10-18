شرم الشيخ الدولي للمسرح يطلق دورته السادسة باسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحمل الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة مازن الغرباوي، اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والتي ستنطلق يوم 6 نوفمبر وتستمر حتى يوم 11 من نفس الشهر بمدينة السلام "شرم الشيخ" بمحافظة جنوب سيناء .

وصرح الغرباوي رئيس المهرجان قائلا: "اختيار سميحة أيوب جاء بإجماع اللجنة العليا للمهرجان لأنها أولا من مؤسسي المهرجان والرئيس الشرفي له منذ دورته الأولى، وهي قيمة وقامة كبيرة في الإبداع ونجمة من نجمات المسرح العربي، وقيمة نادرة في الإبداع وتستحق التكريم والاحتفاء بها.

سميحة أيوب من مواليد 8 مارس عام 1932 بحي شبرا بمحافظة القاهرة، و حصلت على بكالوريوس التمثيل عام 1953، وذلك ضمن خريجي الدفعة السادسة ، وكانت بداية احترافها الفن أثناء فترة دراستها بانضمامها إلى فرقة "المسرح المصري الحديث" التي أسسها أستاذها الرائد زكي طليمات عام 1950.

وأشار الدكتور عمرو دوارة مؤلف الكتاب الذي سيصدره المهرجان عنها قائلا : سميحة أيوب سيدة استثنائية في الفن العربي فقد شاركت في بطولة أكثر من ربعمائة وخمسين عملا من بينهم 80 مسرحية، و44 فيلما، و220 مسلسلا وسهرة تليفزيونية، وما يقرب من مئة وخمسة عشر مسلسلا وسهرة إذاعية، و أتيح لها بالمسرح فرصة التعاون مع عدد من كبار المخرجين وفي مقدمتهم الرواد: زكي طليمات ويوسف وهبي وفتوح نشاطي، وكذلك التعاون مع نخبة من نجوم الإخراج بفترة الخمسينيات والستينيات ومن بينهم: عبد الرحيم الزرقاني، نبيل الألفي، حمدي غيث، نور الدمرداش، سعيد أبو بكر، كمال يس، سعد أردش، كرم مطاوع، جلال الشرقاوي، سمير العصفوري، فاروق الدمرداش، فهمي الخولي.

وأضاف دوارة: خلال مسيرتها الفنية شاركت ببطولة أربعة مسرحيات لمخرجين أجانب وهي: الخال فانيا لأنطوان تشيكوف عام 1963 ومن إخرج الروسي/ لسلي بلاتون، دائرة الطباشير القوقازية لبرتولد بريخت عام 1968 من إخراج الألماني/ كورت فيت، فيدرا لجان راسين عام 1975 من إخراج الفرنسي/ جان بيير لاروي، أنطونيو وكليوباترا لوليم شكسبير عام 1977 من إخرج الإنجليزي/ برنارد جوس.

وأضاف دوارة : نالت شرف تمثيل مصر بالمشاركة في تقديم عروضها ببعض الدول الأجنبية والعربية وفي مقدمتها: فرنسا (إيزيس، فيدرا)، سوريا (سكة السلامة، ياسلام سلم الحيطة بتتكلم، الوزير العاشق)، تونس (فيدرا، ما أجملنا، الوزير العاشق)، الجزائر (الوزير العاشق، الشبكة، الناس إللي في التالت)، المغرب (مجنون ليلى)، السودان (سكة السلامة)، الكويت (السلطان الحائر، الناس إللي في التالت)، الإمارات (الناس إللي في التالت)، الأردن (الناس إللي في التالت).

كما شاركت بإخراج 5 مسرحيات هي : مقالب عطيات عام 1972، وليلة الحنة عام 2004، الميت الحي، عقلي في المسمط، رفيدة ، وهي أول سيدة بالوطن العربي تتولى إدارة فرقة تابعة للدولة وذلك عندما تولت إدارة فرقة المسرح الحديث عام 1973.

سميحة أيوب: تولت إدارة فرقة "المسرح القومي" مرتين فكانت أول سيدة تتولي هذا المنصب، وذلك خلال الفترة (1975 - 1982)، (1984 - 1988)، و قامت في عام 1980 بتأسيس "نادي المسرح المصري"، والذي ضم نخبة من كبار الأدباء والفنانين وعددا كبيرا من الهواة، وأصدر مجلة مسرحية متخصصة، كما نال شرف تمثيل مصر ببعض المهرجانات الدولية، كما تم تكريمها من قبل بعدد كبير من المهرجانات المحلية والدولية من بينها بمصر: الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي (عام 1994)، يوم المسرح المصري (عام 1994)، الدورة الأولى لمهرجان المسرح العربي الذي تنظمه "الجمعية المصرية لهواة المسرح" (عام 2001)، الدورة السابعة للمهرجان القومي للمسرح المصري (عام 2014)، تكريم خاص من الفنان/ محمد صبحي (عام 2021)، كما تم إختيارها رئيسا شرفيا لمهرجان الإذاعة والتليفزيون في دورته عام 2010.

وبالنسبة للدول العربية فقد كرمت بجميع الدول الشقيقة تقريبا ومن بينها: التتويج بمهرجان قرطاج الدولي بتونس عام 1985، صالون الجزائر الخامس للسينما والمسرح والتليفزيون عام 1999، المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر عام 2006، نقابة فناني الأردن بالدورة الأولى لمهرجان طقوس عام 2008، سلطنة عمان كما أختيرت رئيسة لجنة التحكيم للدورة الأولى للمهرجان الدولي عام 2005، كما تم اختيارها لإلقاء كلمة اليوم العربي للمسرح في دورته الأولى عام 2009.

و حصدت العديد من الأوسمة وجوائز الدولة ومن بينها: وسام الجمهورية من الزعيم/ عبد الناصر عام 1966، وسام باي من تونس عام 1954، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس السوري/ حافظ الأسد عام 1972، وسام بدرجة فارس من الرئيس الفرنسي/ جيسكار ديستان عام 1977، وسام اللجنة المصرية للتضامن الأفريقى الآسيوى عام 1984، جائزة الدولة التقديرية عام 2006، جائزة العلوم والفنون من الرئيس/ عدلي منصور عام 2013، جائزة النيل عام 2015.

يذكر أن المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان يوم 4 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر .