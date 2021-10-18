بالصور| مخرج "ريش" ومنتجته يدافعان عن الفيلم بعد الانتقادات الموجهة له في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

نظم مهرجان الجونة السينمائي، صباح اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا لمخرج فيلم ريش، المخرج عمر الزهيري، والمنتجة شاهيناز العقاد، وذلك بعدما عُرض الفيلم أمس الأحد على مسرح البلازا.

ووجه الحضور سؤالا للجالسين على المنصة، بشأن تعليقهم على غضب عدد من الفنانين وبعض الجمهور واتهامهم لريش بالإساءة لصورة مصر، وقالت شاهيناز "نعرف أن الفيلم ليس جماهيري".

وقال عمر "سمعت شوية من الانتقادات، واقولك وجهة نظري ببساطة عملت السينما اللي مفروض اعملها ومقتنع بيها، وخصوصا ان الجيل بتاعي كله اللي بقاله سنين بيحاول يظهر طبيعي يحصل صدام، سواء ناجح او غير ناجح مش بيبقى رد الفعل متوقع، سؤال صعب أتوقع ايه اللي هيحصل عارف ان الفيلم فيه شيء جديد طبيعي يحصل كده لما عمل يتهم بشيء".

وأضافت المنتجة "المخرج خلق عالم خاص به، كل شيء في الفيلم عملك تابلوه مفيهوش اي جزء سياسي، الست اللي كانت حياتها مفيهاش اي حاجة، مونو تون كل حياتها اتغيرت

عارفة ان الفيلم بيوجع بس مالوش دعوة بالسياسة".

الفيلم حاز على إشادات جماهيرية ونقدية وقت عرضه في كان وفاز بأكثر من جائزة، ومن المقرر طرحه جماهيريا في ديسمبر المُقبل.

تابع تغطية خاصة لمهرجان الجونة السينمائي (اضغط هنا)