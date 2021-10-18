نسرين طافش عن المطربة أديل: "ما أحب أغانيها وما بطيق أغاني النكد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:"

تحدثت الفنانة السورية نسرين طافش عن رأيها في صوت وأغاني المطربة أديل.

وكتبت "طافش"، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "لا خلاف مع الزميلة أديل، صوتها جبار طبعا، أنا لا أنتقد أشخاص أنتقد أفكار، الفكرة إني ما أحب أغانيها، أنا حرة وما بطيق أغاني النكد، والطاقات السلبية وإن شاء الله تكون جايبة مليار مشاهدة".

وأضافت: "مو ضروري سوق مع السوق كيفيي، أغاني الشجن الدافئة والشوق غير أغاني النكد".

وعُرض للفنانة نسرين طافش في السباق الرمضاني الماضي مسلسل " المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.