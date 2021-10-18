مصر.. فنانة مشهورة ترد على صورة مثيرة للجدل بسبب ملاحظة في جسدها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

ذكرت صحيفة “صدى البلد” ان الفنانة المصرية أروى جودة ردت على تعرضها للتنمر من قبل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور أجساد من جسدها خلال مهرجان الجونة السينمائي وهي مصابة بـ”السيوليت”.

وردت أروى جودة، على تعرضها للتنمر من رواد السوشيال ميديا، قائلة: “أنا مش فارق معايا إن يكون عندي سيلوليت، دي حاجة عادية وطبيعية”.

وردت الفنانة اروى جودة على تلك الانتقادات وقالت: “أنا أعرف عيوبي جدا ومتصالحة معها ولا أر نفسي احلى واحدة، ومتصالحة مع شكلي ومن المفروض ان العب رياضة ولكن هذا لا يحدث حاليا لذلك يتواجد سليوليت، وهذا الامر لا يضايقني، ومؤخرا اطلب من المصورين ألا يقوموا بعمل فوتوشوب للصور لأننا لسنا عرائس مصنعة وأرواحنا الحلوة وثقافتنا هى شخصيتنا”.

كانت الفنانة أروى جودة قد ظهرت في ثانى إطلالة لها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي لعام 2021 بدورته الـ15، حيث ارتدت فستانا أسود بفتحة جانبية أعلى الفخذ، تظهر ساقها وبها “سيلوليت”، دهون تحت الجلد، ما أثار تنمر عدد من الجمهور عليها ووصل الحد لاستخدام إحدى شركات منتجات التجميل صورتها والترويج لواحد من منتجاتها بأنه سيخلصها من هذه المشكلة.