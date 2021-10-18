كيف تُبقي الضفادع الصغيرة على قيد الحياة من دون التنفس؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - تم الحفاظ على الضفادع الصغيرة دون القدرة على التنفس على قيد الحياة في تجربة جديدة يمكن أن تنقذ حياة مرضى السكتة الدماغية عندما يتم قطع الأكسجين عن دماغهم.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: حقن علماء الأحياء في جامعة لودفيغ ماكسيميليان ميونيخ الطحالب في قلب الشرغوف (الضفدع الصغير)، والتي وفرت ما يكفي من الأكسجين لليرقة البرمائية لإنقاذ الخلايا العصبية بشكل فعال في الدماغ المحروم من الأكسجين.

مع كل ضربة قلب، انتقلت الطحالب من خلال الأوعية الدموية إلى الدماغ، وتحول الشرغوف الصغير إلى ضفدع صغير شفاف أخضر ساطع.

ثمّ سلط العلماء الضوء على الضفادع الصغيرة، مما دفع الطحالب إلى ضخ الأوكسجين إلى الخلايا المجاورة، على غرار عملية التمثيل الضوئي.

قال كبير المؤلفين هانز ستراكا من جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ في بيان: “أنتجت الطحالب بالفعل الكثير من الأكسجين لدرجة أنها يمكن أن تعيد الخلايا العصبية إلى الحياة، إذا صح التعبير”.

‘لكثير من الناس، يبدو الأمر مثل الخيال العلمي، ولكنّ الأمر هو مجرد عملية جمع مثالية بين الخطط والمبادئ البيولوجية.

لاختبار هذه التقنية، قام العلماء بحقن مجموعة أخرى من الضفادع الصغيرة بسلالات من الطحالب لم يتم تحورها لزيادة تركيز الأكسجين، وفقاً لتقارير العلماء.

عندما تم استنفاد الأكسجين من البرمائيات، لاحظ أحد العلماء انخفاضاً في النشاط العصبي ثم أدى ذلك إلى توقف تامّ.

ومع ذلك، قام الفريق بعد ذلك بحقن الضفادع الصغيرة بالطحالب المتحولة، وقاموا بتسليط الضوء عليها وشهدوا بدء النشاط مرة أخرى في غضون 15 إلى 20 دقيقة.

كما أنّ الأعصاب التي تم إحياؤها كانت تعمل أفضل من فترة ما قبل نضوب الأكسجين، مما يدل على أنّ طريقة الباحثين كانت سريعة وفعالة.

“لقد نجحنا في إظهار تجربة إثبات المبدأ بهذه الطريقة. كانت موثوقة وقوية بشكل مثير للدهشة، وفي نظري إنه نهج جميل” قال ستراكا.

“إنّ هذا العمل من حيث المبدأ لا يعني حقاً أنه يمكنك تطبيقه في النهاية على البشر، لكنها الخطوة الأولى لبدء دراسات أخرى.”

يأمل الفريق أن يؤدي هذا العمل إلى علاجات جديدة للظروف الناجمة عن السكتة الدماغية أو البيئات الشحيحة بالأكسجين، مثل تحت الماء والارتفاعات العالية، لكنه يدرك أنّ إدخال الطحالب إلى الدورة الدموية لدى البشر أمر صعب وبعيد كل البعد عن التحقيق.

كتبت ديانا مارتينيز، عالمة الأعصاب في جامعة روان في نيو جيرسي التي لم تشارك في الدراسة، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى The scientist: “المسألة الأولى هي أنّ الضفادع الصغيرة Xenopus laevis شفافة ويمكن للضوء أن يمر بسهولة عبر الجلد لتنشيط آلات التمثيل الضوئي لإنتاج الأكسجين.”

“إنّ استخدامها على الحيوانات الأخرى الأكثر تعقيداً من شأنه أن يكون صعباً، لأنّ الضوء لا يجتاز الجلد بسهولة وقد لا يصل إلى الأوعية الدموية لتنشيط الكائنات الضوئية.”

يتصور ستراكا أيضاً أنّ أبحاثه ستفيد المختبرات الأخرى التي تعمل مع الأنسجة المعزولة أو organoids. يمكن أن يساعد إدخال الطحالب المنتجة للأكسجين، الأنسجة على الازدهار ورفع معدلات بقائها، مما قد يقلل من الحاجة إلى الحيوانات الحية للتجارب.

وقال ستراكا: “يجب أن يكون لديك أفكار جديدة ومفاهيم جديدة لاستكشافها؛ هذه هي إحدى الطرق التي يتطور بها العلم”.

‘إذا كنت منفتحاً وفكرت ملياً، يمكنك أن ترى كل الاحتمالات التي تحدث من خلال فكرة واحدة.”