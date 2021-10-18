زواج ابنة بيل غيتس من حبيبها المصري.. حفل الزفاف قيمته 2 مليون دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تزوجت “جينيفر غيتس”، 25 عام، الابنة الكبرى للملياردير مؤسس شركة مايكروسوفت العالمية “بيل غيتس” من الفارس المصري “نايل نصار” في حفل إسلامي سري يوم الجمعة لم يحضره سوى العائلة والأصدقاء المقربين، أعقبه حفل مدني يوم السبت في نيويورك.

ولإقامة حفل زواج “جينيفر غيتس” و”نصَّار”، أغلقت السلطات الطرق الريفية يوم السبت لحضور حفل الزفاف الذي بلغت قيمته مليوني دولار وشهد حوالي 300 ضيف من الأصدقاء المقربين والعائلة يقودون سيارات الدفع الرباعي إلى الحفل في مزرعة خيول وستشستر المملوكة لـ”جينيفر”، في بلدة نورث سالم بنيويورك، حيث تحولت مزرعة الخيول الكبيرة إلى مكان زفاف فخم، مكتمل بمسرح، ونوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، وأرضيات خشبية صلبة ومنصة.

بالإضافة إلى والدي “جينيفر”- “بيل”، 65 عاماً، و”ميليندا”، 57 عاماً- شمل الحضور شقيقها “روري”، 22 عاماً، وشقيقتها “فيبي”، 19 عاماً. وتكونت قائمة المدعوين من الأصدقاء والعائلة، مع دعوة عدد قليل من المشاهير و السياسيين.

ومن مفاجأت حفل الزفاف أن الطقس ظل جافاً حتى حوالي الساعة 6 مساءً ثم أجبر الضيوف على العودة إلى الداخل في المزرعة التي تحولت أيضاً إلى مجموعة من الأجنحة الفاخرة المترابطة المغطاة بالزجاج وبها مقاعد بيضاء طويلة وعشرات من موائد الطعام المزينة بأزهار وردية وأطباق عشاء بيضاء.

الذين حضروا حفل الاستقبال حيث عزف أعضاء فرقة كولد بلاي واستمتعوا بعشاء فاخر مع الكركند والباستا المصنوعة يدويًا.