الصور الأولى لـ جينيفر لوبيز من كواليس فيلمها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قامت النجمة العالمية جينيفر لوبيز Jennifer Lopez بنشر بعض الصور من كواليس تصوير فيلمها الجديد “The mother” عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، وذلك لإثارة حماس جمهورها الذي ينتظر الفيلم الذي لم يحدد موعد طرحه حتى الآن.

وظهرت النجمة في الصور ضمن كواليس التصوير التي تتم في مدينة فانكوفر بكندا، وتجسد جينيفر البالغة من العمر 52 عاماً دور قاتلة مأجورة تخرج من مخبأها لحماية ابنتها التي تخلت عنها، والتي تجسد دورها لوسي بايز.

وأرفقت النجمة الصور المنشورة بتعليق كتبت فيه “بعض الصور من كواليس تصوير فيلمي الجديد “The mother” على نتفليكس، الذي أقوم بتصويره حالياً”.

يذكر أن الفيلم عبارة عن أول شراكة في فيلم روائي طويل بين نتفليكس وشركة نويوريكان للإنتاج الفني والتي تملكها جينيفر لوبيز، وهو من إخراج نيكي كارو، ويضم نخبة من النجوم مثل، جينيفر لوبيز، جوزيف فاينس، أوماري هاردويك، غايل غارسيا برنال، ولوسي بايز، إلى جانب أيضًا جيسي غارسيا.

وفي سياق منفصل، وعلى الصعيد العاطفي تعيش النجمة قصة حب قديمة جديدة تربطها بالنجم العالمي بن أفليك البالغ من العمر 49 عاماً.

وتخرص النجمة على التواجد إلى جانبه دائماً ودعمه حاصة على الصعيد المهني حيث حضرت العرض الخاص لفيلم The Last Duel، والذي يشارك في بطولته بن أفليك في عدة أماكن.