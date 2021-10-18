في مهرجان الموسيقى العربية.. أنغام تغيب وماجدة الرومي نجمة الختام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت إدارة مهرجان الموسيقى العربية عن التفاصيل الكاملة للدورة ال 30 المقرر إقامتها بالفترة من 1 إلى 15 نوفمبر المقبل، وتم التأكيد على غياب المطربة أنغام للعام الثاني على التوالي، بينما أسندت مهمة حفل الختام للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي، وتم الإعلان عن أسماء نجوم حفلات الدورة والأسماء التي نالت التكريم ومن بينهم النجم السعودي عبادي الجوهر.

وأكد مجدي صابر رئيس دار الاوبرا عدم وجود خلاف مع المطربة أنغام، لافتا إلى أنها قدمت مؤخرا حفلا في دار الأوبرا، ولا تريد أن تكرر نفسها بحفل ثاني، كما أن لديها ارتباطات فنية أخرى بنفس توقيت انعقاد المهرجان.

وأضاف مجدي إن الدورة الثلاثون من مهرجان الموسيقى العربية ستحيي حفل الختام بها المطربة ماجدة الرومي، كما كشفت إدارة مهرجان الموسيقى العربية عن المكرمين وقررت إدارة المهرجان تكريم كل من الشاعر مدحت العدل(مصر)، الشاعر صلاح محمد علي(مصر)، الموسيقار محمد مصطفى(مصر)، الموسيقار هشام نزية(مصر)، الموسيقار محمد ضياء(مصر)، المطرب عبادي الجوهر(السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الامين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي(تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران(مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال(مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم(مصر)، فرقة سداسي شرارة(مصر)، بالإضافة إلى تكريم اسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة(مصر)، الموسيقار خالد الأمير(مصر)، الفنان عبده داغر(مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر) عميد معهد الموسيقى العربية.

وأشار رئيس دار الاوبرا إلى ان مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يعد أهم محافل متخصص في الوطن العربي، واكد إهداء هذه الدورة لروح الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر، كما ثمن تعاون الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية في استضافة الفعاليات بمدينة الثغر، وأضاف ان مسرح النافورة يتم تطويره وتحديثه ليتناسب مع طبيعة هذا الحدث المميز، ثم استعرض الفعاليات التي تتواصل على مدار 15 يوما متتالية في الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر وتضم 33 حفل غنائي وموسيقى بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هي مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان وتقام على 6 مسارح بثلاث محافظات القاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية )، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الاسكندرية بمكتبة الاسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة.

وتوجهت مدير المهرجان والمؤتمر بالشكر للدولة المصرية على دعمها للمهرجان وللدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة على مساندتها لتطوير الفعاليات كما أشادت بجهود أعضاء اللجنتين التحضيرية والعلمية وقدمت التحية لروح الراحلة الدكتورة رتيبة الحفني مؤسسة المهرجان والمؤتمر ولجميع الفنانين والباحثين المصريين والعرب الذين سارعوا بقبول دعوة المشاركة في فعاليات الدورة 30، كما وجهت الشكر للشاعر محمد عبد الكريم لإبداعه اغنية جديدة عن الراحل جمال سلامة وطلبت من الحضور الوقوف دقيقة حداد على روح الراحلين الموسيقار جمال سلامة، الموسيقار عبده داغر، الكاتب الدكتور فوزى فهمى الرئيس السابق لأكاديمية الفنون، وأشارت إلى مشاركة وزيرة الثقافة بالعزف خلال حفل الافتتاح في لمسة وفاء للراحل الموسيقار جمال سلامة الذى كتب لالة الفلوت مؤلفة خاصة تقدم بقيادة المايسترو ناير ناجى الى جانب عدد من اعمال الموسيقار عبده داغر بقيادة المايسترو هاني فرحات ومشاركة الفنانين احمد ابراهيم، ريهام عبد الحكيم، ياسر سليمان وصولو كمان الدكتور حسن شرارة.

واوضحت ان المسابقة المصاحبة للشباب والاطفال وذوى القدرات الخاصة والعزف المنفرد على آلات التخت الشرقي تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفني الى جانب المسابقة الكبرى للغناء العربي والتي وضعت ضمن شروطها اداء اغنية جديدة تقدم لأول مرة.

وقال الموسيقار حلى بكر ان الفنون علامة للأوطان مشيرا ان مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يحمل عبء صون الهوية والحفاظ على الذوق العام، واكد ان مصر تنجح دائما في جذب اصوات والوان من مختلف انحاء الوطن العربي خلال الفعاليات التي اعتبرها حائط صد فعال لموجات الغناء الرديئة.

وأكدت الدكتورة رشا طموم ان المؤتمر العلمي الذي انطلق عام 1932 يؤكد الريادة المصرية وقالت ان المؤتمر المصاحب للدورة الحالية يحل عليه الموسيقار الدكتور راجح داوود ضيف شرف وخلاله يتم مناقشة يناقش موضوع الآلات الموسيقية في الإبداع الموسيقي العربي المعاصر من خلال المحاور الآتية منها الإبداع المعاصر للموسيقى العربية بين التخت والأوركسترا، الكتابة الآلات الموسيقى العربية بين التخت والاوركسترا، خصوصية الآداء على الآلات الموسيقية العربية تجارب استخدام الآلات الغربية في الإبداع الموسيقى العربية ما لها وما عليها (رؤى نقدية)،دور الآلات الشعبية في الإبداع الموسيقي، تعليم آلات الموسيقى العربية، واضافت انه يشارك في الجلسات 50 باحث من 15 دولة عربية واجنبية هي (مصر)،(سوريا)، (المانيا)،(تونس)، (البحرين)، (الأردن)، (الكويت)، (السودان)،(العراق)، (لبنان)، (المغرب)، (السعودية)، (ليبيا)، (فلسطين)، (إيطاليا).

حضر المؤتمر الصحفي الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر وعدد من أعضاء اللجنة التحضيرية هم الموسيقار حلمى بكر، الموسيقار رضا رجب، الدكتور حسن شرارة، الدكتور عماد عاشور، الشاعر هاني عبد الكريم، الدكتور ماجد سرور، الموسيقار يحيى الموجي، الموسيقار محمد رحيم، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والإعلامي محمد منير مدير عام إعلام الأوبرا الذي أدار المؤتمر.