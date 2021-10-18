فيديو – المشاهد الأولى لفيلم ذا روك الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الممثل الأمركي الشهير دواين جونسون، الملقب بـ ذا روك، على صفحته الخاصة في انستقرام فيديو يظهر اللقطات الأولى من فيلمه المرتقب “Black Adam”.

وظهر النجم البالغ من العمر 49 عاماً في اللقطات ، التي تم عرضها في حدث DC FanDome، وهي عبارة عن منصة أحداث افتراضية تم إنشاؤها بواسطة دي سي كوميكس، كبطل خارق لمجموعة من سكان الكهوف ببنادق آلية، قرروا إطلاق النار عليه.

وقد حظي الفيديو المنشور حتى الساعة بأكثر من 6 ملايين مشاهدة على صفحته الخاصة في انستغرام، كما أحدث ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي فعمد رواد الانترنت على مشاركته بشكل كبير ودعم النجم عبر تعليقات تعبر عن شغفهم لمشاهدته.

يذكر أن تصوير فيلم “Black Adam” كان قد انتهى في يوليو 2021 المنصرم، حيث كتب حينها النجم دواين جونسون تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها: “انتهينا من تصوير فيلم “Black Adam”، كان رحلة لا تصدق، وهو أصعب مهمة قمت بها في حياتي المهنية جسديًا وذهنيًا، فعلاً يستحق كل ثانية، الشكر الكبير لأكثر من ألف شخص من أعضاء فريق العمل والممثلين، إضافة إلى المخرج جاومي كوليت سيرا، التسلسل الهرمي للسلطة في دي سي يونيفيرس آخذ في التغير”.

فيلم “Black Adam” من إخراج جاومي كوليت سيرا،وبطولة دواين جونسون إلى جانب نوح سينتينيو، ألديس هودج، كوينتيسا سوينديل، بيرس بروسنان، ومن المقرر طرحه في الدور العالمية في 29 يوليو 2022 المقبل.