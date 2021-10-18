رسالة تحدٍّ وأمل.. صابر الرباعي يُغني لأبناء بلده “شد صحيح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أزاح الفنان التونسية صابر الرباعي الستارة عن أحدث أعماله الفنية، أغنية “شد صحيح” باللهجة التونسية، والتي يهديها إلى بلده تونس والشعب التونسي.

ويصدح صابر الرباعي بصوته هذا العمل الغنائي لأبناء بلده، من ألحانه وكلمات حاتم القيزاني وتوزيع سامي المعتوقي، في رسالة أملٍ وتحدٍّ لتحقيق مستقبل أفضل.

وحققت الأغنية رواجًا ملححوظًا بعد ساعات قليلة على صدورها، إذ تصدّرت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في تونس.

يذكر أن آخر أعمال صابر الرباعي الفنية، كانت أغنية مصوّرة بعنوان “المعطف”، صوّرها في لبنان مع المخرج وليد ناصيف وتعاون فيها مع الشاعر كريم العراقي والملحن الموسيقار طلال وقام بتوزيعها موسيقياً ميشال فاضل.

كلمات الأغنية:

شد صحيح و أحسبها مليح

قلب كبير تتحدى الريح

مهما يصير عمرك ما تطيح

لا ماتطيح

أنت النور طاير في الكون

حر تكون ولا ماتكون

و طير بعيد

زيد علي صوتك، ماترضى بموتك

اليوم إلي يفوتك،محسوب عليك

ثبت خطواتك،افرح بحياتك

الدنيا جاتك، بين يديك

أنت النار إلي ماتطفاش

و أنت العزم إلي م ايوفاش

علاش الخوف من الظلمة علاش

…علاش…علاش

عيش عزيز راسك مرفوع

ظلام الليل ما يطفي شموع

مهما طال دوام الحال من المحال

زيد علي صوتك، ماترضى بموتك

اليوم إلي يفوتك، محسوب عليك

ثبت خطواتك،افرح بحياتك

الدنيا جاتك، بين يديك…