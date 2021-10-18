لبلبة تثير الجدل بحركات عفوية راقصة في “مهرجان الجونة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حضرت الفنانة لبلبة، على السجادة الحمراء للفيلم المصري “ريش”، والذي يشارك بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة لـ”مهرجان الجونة” السينمائي، وذلك بعد فوزه بالجائزة الكبرى للدورة الـ 60 لأسبوع النقاد الدولي بـ”مهرجان كان”.

وخطفت الأنظار بحركات استعراضية على السجادة الحمراء قائلة: “كي تتأكدوا أن قدمي سليمة”، في إشارة منها إلى واقعة سقوطها على المسرح في حفل الافتتاح.

وعُرِض في “مهرجان الجونة” السينمائي في دورته الخامسة أمس، الفيلم المصري “ريش” بمركز الجونة للمؤتمرات، والذي يشارك بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

فيلم “ريش” من بطولة دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبدالهادي، فادي مينا، أبوسفين نبيل، نعيم عبدالملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، وناصر جلال، وسيناريو وإخراج عمر الزهيري.