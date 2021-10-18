شكرا لقرائتكم خبر عن شاروخان يجرى أول مكالمة مع نجله بعد أسبوع من القبض عليه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى النجم شاروخان وزوجته أول مكالمة هاتفية مع نجلهما "أريان خان" منذ القبض عليه بتهمة تعاطي المخدرات، من خلال الفيديو كول، في سجن آرثر رود في مومباي بإذن من المركز الوطني الهندي بالتواصل مع والديه، يوم الجمعة الماضي، لطمأنتهما على أحواله، خاصة بعدما انتشر أنه لا يأكل سوى البسكويت بالسجن، إلا أنه نفى ذلك وأكد أنه يأكل الطعام الخاص بالسجن، كما صرح صديق للعائلة.

ونظرًا لبروتوكولات فيروس كورونا، يُسمح لكل سجين في السجن بالتحدث إلى أسرته من خلال مكالمة فيديو مرتين في الأسبوع.

وأضاف صديق العائلة فقد تم تزويد آريان خان بهاتف محمول من قبل سلطات السجن من خلاله تم إجراء مكالمة الفيديو، وتحدث آريان ووالديه بالتفصيل عما كان يحدث في السجن الذي يُنزل فيه، بعد اعتقاله منذ أسبوع بعد مداهمات رفيعة المستوى على سفينة سياحية في مومباي.

كما أكد أن آريان يتمتع بصحة جيدة، وأن المكالمة لم تكن مشحونة بالدموع والانهيار بين الشاب ووالدته وأبيه، بل كانت مستقرة وداعمة لبعضهم البعض، وفقا لموقع "أنديا توداي".

وأضاف أن جوري خان، زوجة الممثل الهندي، قالت بعد انتهاء المكالمة "أتمنى لو يأتي منه اتصال هاتفي واحد يوميا ليطمئن قلبي".

هذا وقد رفضت المحكمة الهندية خروجه بكفالة وأصرت على استمرار حبسه، ومن المقرر أن يتم عرضه على المحكمة الهندية يوم 20 أكتوبر القادم، مما دفع شاروخان لتغيير المحامي الخاص بنجله، بناء على نصيحة صديقه سلمان خان.