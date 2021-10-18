شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف عدد ساعات تصوير مسلسل "حى السيدة زينب" تزامنًا مع عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف المخرج محمد النقلى عدد ساعات التصوير يوميًا لمسلسل "حى السيدة زينب"، للنجمة سوسن بدر والفنان محمود عبد المغنى، وتصل ساعات التصوير لـ 20 ساعة فى اليوم تزامنًا مع عرضه على قناة المحور حصريًا من السبت إلى الأربعاء.

ومسلسل "حي السيدة زينب" من بطولة سوسن بدر ودينا ومحمود عبد المغنى، وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلي.