شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام على شائعات ارتباطها: كفاية أخبار سخيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة أنغام، عن استيائها الشديد لتداول أخبار وشائعات عنها، ومعلومات مغلوطة بشأن ارتباطها، حيث كتبت عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "إنستجرام": "للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عنى أخبار كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه.. أنغام".



انغام

وحرصت النجمة أنغام مؤخرًا على حضور عرض مسرحية "ياما في الجراب يا حاوى" للنجم الكبير يحيى الفخرانى، وذلك وسط حفاوة شديدة من المتواجدين باستقبالها، مثلما يظهر خلال الصور التي عكست فرحتها هى الأخرى بالتواجد خلال العرض الذى يضم كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والذى تم استئناف عروضه أمس على أن يقام الجمعة من كل أسبوع.

ولا تعد النجمة أنغام هى الأولى التى تحرص على حضور العرض، حيث سبق وحضر العرض مجموعة من النجوم منهم الفنان عمرو سعد والسينارست عبد الرحيم كمال والإعلامية منى الشاذلي والإعلامية سهير جودة، بالإضافة إلى حالة الإقبال الجماهيرى على العرض.

ويأتي هذا فيما أحيت النجمة أنغام، ذكرى رحيل شقيقتها غنوة التي رحلت عن عالمنا يوم 12 أكتوبر 2018 فى حادث سير، ونشرت أنغام صورة أثناء زيارتها لقبر شقيقتها عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:"اللهم أغفر لها وأرحمها وأجعلها من أهل الجنة".