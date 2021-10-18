"قمر 14" و"السينما في حفل موسيقي".. عروض خامس أيام "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

يشهد يوم الاثنين، خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، عرض مجموعة من الأفلام ضمن المسابقات المختلفة، وعدد من الفعاليات التي يسبقها احتفاء خاص على السجادة الحمراء، نستعرضها في السطور التالية..

‎مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

‎5:30 مساءً

‎السجادة الحمراء

‎7:00 مساءً

‎حفل السينما في حفل موسيقي

‎9:00 مساءً

‎السجادة الحمراء

‎10:00 مساءً | 84 د

‎قمر 14

‎قاعة أوديماكس

‎3:30 مساءً | 113 د

‎برنامج الأفلام القصيرة 2

‎6:45 مساءً | 107 د

‎مقصورة رقم 6

‎9:45 مساءً | 106 د

‎الأولمبياد - باريس الحي الـ13

‎سي سينما 1

‎12:30 مساءً | 112 د

‎ريش

‎3:45 مساءً | 106 د

‎كلارا سولا

‎6:45 مساءً | 83 د

‎غروب

‎9:30 مساءً | 135 د

‎ذات مرة في كالكوتا

‎سي سينما 2

‎عرض فيلم إيفتا ومفوضية شؤون اللاجئين

‎3:30 مساءً | 90 د

‎البحث عن خشب القيثارة

‎6:15 مساءً | 91 د

‎سبايا

‎9:00 مساءً | 92 د

‎أوستروف – جزيرة مفقودة

‎سي سينما 3

‎1:00 مساءً | 98 د

‎الحياة المزدوجة لفيرونيك

‎4:00 مساءً | 62 د

‎أنيما

‎6:30 مساءً | 70 د

‎شياطين خفية

‎9:15 مساءً | 105 د

‎ثانية واحدة

‎سينما أرينا

‎6:30 مساءً | 100 د

‎ثلاثية الألوان: أزرق

‎9:30 مساءً | 102 د

‎أنا رجُلُك

جدير بالذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، انطلقت فعالياتها بحفل افنتاح أقيم مساء الخميس 14 أكتوبر ويستمر حتى يوم 22 أكتوبر من نفس الشهر وشهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحة جائزة الإنجاز الإبداعي.