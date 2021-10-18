"مدفنها وتعرضها للسحر ووفاة خطيبها".. 9 قصص في حياة حورية فرغلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الاثنين 18 أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة حورية فرغلي الـ 45، إذ أنها من مواليد 1976.

الجانب المعروف عن حورية هو النجومية الفنية، ولكن هو جانب آخر شخصي، حيث كان حلم حياتها المشاركة في الأولمبياد، كونها إحدى لاعبات منتخب مصر للفروسية، ولكن بسبب إصابتها بكسر في أنفها، مُنعت من المشاركة في البطولات الدولية.

ونرصد لكم 9 قصص في حياة حورية فرغلي بالسطور التالية:

عملين مع محمد رمضان لم تتقاضى أجرها بهما

تحدث الفنانة حورية فرغلي، ببرنامج "واحد من الناس" عن عملين خاضتهما مع الفنان محمد رمضان وهما "عبده موتة" و"قلب الأسد" ولم تتقاضى أجرا عنهما، قائلة: "أول فيلم كنت عايزة أساعده، وقولتله هدية مني، وفي الفيلم التاني كمان مأخدتش فلوس وقولت خلاص أنا مسامحة".

وأضافت، أنها كانت تقوم بتصوير فيلم "طلق صناعي"، وبالصدفة كان رمضان يقوم بتصوير مسلسل "الأسطورة" بجوارها، وذهبت إليه لتسلم عليه وتهرب من مقابلتها، مستكملة: "أنا مش زعلانة منه.. كفاية اللي هو فيه".



ملكة جمال مصر

قالت حورية، ببرنامج "بوضوح"، إن سلسلة الأزمات التي تعرضت لها بدأت عقب فوزها بلقب ملكة جمال مصر عام 2002، إذ اضطرت للتنازل عن اللقب بعد انتشار شائعات تزعم أن منحها اللقب، تم بعد تدخل ابن أحد الوزراء، بسبب وجود علاقة عاطفية تجمعها به.



انفصال والديها بعد ولادتها

قالت الفنانة حورية فرغلي، ببرنامج "واحد من الناس"، إن والدها ووالدتها انفصلا عن بعضهما بعد 48 ساعة من ولادتها، متابعة: "عمري ما شوفت أبويا مع أمي أبدا، أبويا أستاذ جراح كبير أوي في الكويت وبقاله 50 سنة عايش هناك.. أبويا موقفش جنبي في العمليات ولا سأل عليّا، هو زعلان مني، ومكلمنيش من قبل ما أسافر، هو أول مرة يظهر في حياتي عام 2002".



مدفن خاص بها

وقالت حورية، إنها اشترت مدفن خاص بها ومستعدة للموت في أي لحظة من اللحظات، وتدعو أن تموت وهي بصحة جيدة.



تعرضها للسحر

وقالت حورية، ببرنامج "واحد من الناس"، إنها لا تخاف من السحر، لكنها تعرضت له من قبل، وتابعت: "قعدت فترة عيانة جدا بعد مسلسل (الحالة ج)، ومش عارفة في إيه، ووصلت لـ49 كيلو، واكتشفت أنه معمولي سحر، منه لله اللي عملي كده".

وأضافت: "جابولي شيخ يقرأ لي قرآن، لقى في قصرية زرع حاجة مدفونة، فتحها لاقى فيها طلاسم بالأحمر واسمي وشعري، ومكتوب فيها: حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويقف خلفتها وزواجها وشغلها".



جدل قرابتها لـ أمينة خليل

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها تجمعها صلة قرابة بالفنانة أمينة خليل، ورغم ذلك لم تسأل عليها خلال فترة معاناتها بسبب أنفها.

وأضافت: "صلة القرابة بينا أن والدتها تبقى بنت خالة مامتي، لكن هي مكلمتنيش خالص في فترة مرضي، وإحنا مش قريبين.. هي مفكرتش تسأل عليا، ولا جالي منها رسالة، ولا والدتها حاولت تكلم والدتي، وأنا معرفهاش كويس أوي، أنا عرفتها لما جيت مصر وكبرت، وأنا قبلها في التمثيل وفرحت أنها بقت موجودة، ولما كنت بشوفها في الكوافير كان بيبقى في برود في التعامل".

بينما ردت الفنانة أمينة خليل، على كلام حورية وقتها ببيان صحفي، قالت فيه، إنها ليست ابنة خالتها، ولكن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها ووالدة حورية، مؤكدة أنه لا يوجد أي تواصل بينهما قبل دخول الفن أو بعده.

وأضاف، أنه لم يكن هناك أي اختلاط بين العائلتين بأي شكل، والأمر علاقة عائلية بعيدة، لذلك طوال سنوات عملهما في الفن لم يتحدث أحد عن هذه العلاقة.



وفاة خطيبها

كشفت حورية فرغلي، ببرنامج "بوضوح" عن وفاة خطيبها، قبل يوم واحد من زفافهما.



محرومة من الإنجاب

كشفت حورية فرغلي، ببرنامج "هنا العاصمة"، عن خضوعها لعملية نزع الرحم بسبب عيب خلقي وراثي، وأن طبيبها المعالج منحها فرصة 10 سنوات لكي تتزوج فيها، وتحاول الإنجاب قبل أن تُزيل الرحم، ولكنها لم تفعل.



شائعة وفاتها

تعرضت الفنانة حورية فرغلي، لشائعة وفاتها أثناء إجرائها لعملية جراحية في أنفها خارج مصر في مارس الماضي، وقالت وقتها في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، ردًا على خروج شائعة وفاتها: "والنبي خلوهم يبطلوا يقولوا إني مت والكلام اللي مالوش أي لازمة ده، لإن أصحابي وبابا في الكويت وماما وأهلي كلهم بيتخضوا وبيخافوا، عيب أوي يفضلوا يقولوا كده".