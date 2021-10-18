“انا مسلمة برضه”.. منة فضالي تكشف امكانية زواجها من داعية!

كتب امير فتحي في الاثنين 18 أكتوبر 2021 08:30 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية منة فضالي امكانية زواجها من رجل دين او داعية اسلامي مؤكدة عدم ممانعتها لذلك على اعتبار انها “مسلمة”.

وقالت منة فضالي خلال حوارها ببرنامج “مساء DMC” المُذاع على فضائية “dmc”، تقديم الإعلامية إنجى القاضي، أنها على استعداد للزواج من أي رجل، سواء كان رجل دين أو رجل أعمال.

وتابعت “نحن ليه دائما نخلط الامور ومنة عشان قالت ذلك تبقى عايزة تتجوز حد داعية “.

كما تحدثت منة فضالي عن زواج الفنانة حلا شيحة و الداعية الإسلامي معز مسعود، وقالت :” ربنا يسعدهم يارب.. وانا بكون سعيدة لما حد بيتزوج حد بيحبه”.



ولفتت إلى أنها ضد أن يقوم أحد ببناء أشياء على أشياء أخري، وذلك بخصوص الأزمة الأخيرة وتصريحات حلا ضد تامر حسني، وأكدت أن فيلم حلا مع الفنان تامر حسنى كان قبل الزواج من الداعية الإسلامي وأشارت إلى أن ما قامت به حلا كان قبل الزواج، وكان عليها أن تتقبل ما قامت به.