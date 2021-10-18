إيمان السيد تقدم شخصية فيرجينيا الجارسونة فى مسلسل "الفرح فرحنا"

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة إيمان السيد فى دور جارسونة وتدعى "فيرجينيا"، خلال أحداث مسلسل "الفرح فرحنا"، وتعمل مع أوس أوس فى شركة تنظيم الأفراح الشعبية وتتوالى الأحداث فى إطار درامى وكوميدى.

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة كل من أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.

ويعتبر مسلسل "الفرح فرحنا" التجربة الثالثة في الدراما التليفزيونية للفنان أوس أوس بعد أن قدم قبل ذلك مسلسل "صد رد" مع علي ربيع ومحمد عبدالرحمن ومسلسل "2 في الصندوق" الذي تم عرضه رمضان 2020.

يذكر أن إيمان السيد شاركت فى موسم شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة و عايدة رياض و فتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" و هدى الأتربى.