شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان ورشا مهدى يبدآن تصوير حكاية "لحظة ضعف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ خالد سرحان ورشا مهدى تصوير أحداث حكاية "لحظة ضعف" إحدى حكايات مسلسل "ورا كل باب" من إخراج منال الصيفى، حكاية "لحظة ضعف" بطولة خالد سرحان، رشا مهدي، حنان سليمان، تامر مجدي، غفران محمود، كريم محجوب، أحمد أبو ريا، إنتاج سينرجي.

وبدأت قناة الحياة، عرض حكاية "فى عشق البنات" من مسلسل "ورا كل باب"، أمس السبت فى تمام الساعة 9 مساء، ويشارك فى بطولة الحكاية الفنانة ميرنا نور الدين، محمد عز، هدى الأتربى، كارولين عزمى، ريهام نبيل، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

"في عشق البنات" هي الحدوتة السابعة من الموسم الثانى لمسلسل "ورا كل باب"، حيث عرضت قناة الحياة حواديت "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنى، و"عائلة جيجى" بطولة نادين، إسلام جمال، هدى الاتربى، هند عبد الحليم، ليلى عز العرب، و"رق الحبيب" بطولة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، و "قلب مفتوح" بطولة كمال أبو رية وفيدرا وهايدى رفعت ونور إيهاب ورانيا ملاح.

مسلسل "ورا كل باب" عرض قبل شهر رمضان الماضى، خلال 5 حكايات الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين، الثانية "يوم من الأيام" بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة "شنطة سفر" بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة "ورقة ضغط" وبطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى.