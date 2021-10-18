أكرم حسني: "كنت بحوش فلوسي عشان أشتري شرايط الشاعري وعمرو ومنير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان أكرم حسني، عن تعاونه مع الفنانة نيللي كريم بفيلم "العميل صفر"، مشيرا إلى أنه كان "يحوش" فلوسه من أجل شراء شرائط الكاسيت.

وقال أكرم، ببرنامج "راجل و2 ستات": "نستعد أنا والفنانة نيللي كريم لفيلم (العميل صفر)، ومن الأشياء التي أنتظرها بفارغ الصبر انتهاء التصوير لأني أحب هذا الفيلم للغاية، وأعجبت بفكرته ويشرفني العمل مع نيللي كريم وبيومي فؤاد ولبلبة".

وتابع: "كنت بحوش فلوسي كي أشتري شريط حميد الشاعري أو مصطفى قمر أو عمرو دياب أو محمد منير، وكان عندي المزيكا وشرائط الكاسيت حاجة مهمة للغاية".

وكان الفنان أكرم حسني، حرص على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مؤكدًا في لقاء عبر قناة on e، أن "المهرجان ولد على إيدينا ورأينا التطور الذي يحدث فيه من عام لآخر"، مؤكدًا أنه فخور بالمهرجان وصناعه وسعيد بتواجده هذا العام.

وأضاف، أنه يستعد للمشاركة في مسلسل درامي جديد في رمضان المقبل ويحمل اسم "مكتوب عليا"، وهو مع نفس فريق عمل مسلسل "الوصية" مع السيناريست إيهاب بليبل، ونعمل على الورق الآن ونتمنى اللحاق بالسباق الرمضاني.