"ينعاد عليكم بالخير والبركة".. فارس كرم يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان فارس كرم، على تهنئة الأمة الإسلامية بمناسبة احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف، المقرر لها اليوم الاثنين 18 أكتوبر.

وكتب فارس، عبر حسابه على تويتر: "كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة يوم المولد النبوي الشريف.. ينعاد عليكم بالخير والبركة والسلام".

جدير بالذكر أن أخر أعمال فارس كرم، ألبوم "44:36 "، والذي تضمن 12 أغنية، وهي: "حبك برم، والشارع كلو، وبدنا نولع، وكل الناس حواليكى، وقربك وجع، وسمع، وصدقنى صعبة، وبلاد الله، ورمشت، وطلت بالأبيض، ونسيت اللى راحوا، والله عليك".