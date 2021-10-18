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"ينعاد عليكم بالخير والبركة".. فارس كرم يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان فارس كرم، على تهنئة الأمة الإسلامية بمناسبة احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف، المقرر لها اليوم الاثنين 18 أكتوبر.

وكتب فارس، عبر حسابه على تويتر: "كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة يوم المولد النبوي الشريف.. ينعاد عليكم بالخير والبركة والسلام".

جدير بالذكر أن أخر أعمال فارس كرم، ألبوم "44:36 "، والذي تضمن 12 أغنية، وهي: "حبك برم، والشارع كلو، وبدنا نولع، وكل الناس حواليكى، وقربك وجع، وسمع، وصدقنى صعبة، وبلاد الله، ورمشت، وطلت بالأبيض، ونسيت اللى راحوا، والله عليك".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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