شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين يتعاون مع الموزع أكرم عادل بـ 4 أغانٍ في ألبومه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الموزع أكرم عادل في ألبوم سامو زين الذى يطرحه خلال الفترة المقبلة في 4 أغانٍ من ضمنهم أغنية تم طرحها مؤخرًا تحمل اسم "حبيتو" وأغنيتين من توزيعه وألحانه وكلمات حسين مصطفى محرم وأغنية من توزيعه وكلمات حسام طنطاوى وألحان معتز أمين ويقدمهم بشكل مختلف عن الأغانى الذى قدمها في مشوار سامو زين في الفترة الأخيرة.





وأعرب مؤخرًا الموزع أكرم عادل عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "حبيتو" الذى كتبها ولحنها ووزعها للنجم ساموزين، وطرحت منذ فترة ولاقت نجاحا كبيرًا.

فى السياق ذاته قال الموزع أكرم عادل لـ"الخليج 365": أغنية "حبيتو" تعتبر من أقرب الأغانى إلى قلبى خاصة أنها لمطرب كبير بحجم ساموزين يتميز بصوت وفكر مختلف، ويوجد بيننا كيميا مشتركة حيث نجحنا قبل ذلك وتعاونا سويا في أكثر من أغنية منها "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى" وغيرها.

وكشف أكرم سابقًا عن أنه كان من المفترض كتابة أغنية "حبيتو" لخطيبته، ولكن لم يحدث نصيب بينهما، وتحدث معه ساموزين قبل عيد الحب بفترة عن أغنية يبحث عنها وقدمها له الأمر الذى أعجب بها على الفور.

أغنية "حبيتو" من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل طرحها المطرب ساموزين منذ فترة وحققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.

ويجدد سامو زين تعاونه مع الملحن والموزع أكرم عادل، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى"، وغيرها.