شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض الفيلم القصير "ليل" للمخرج أحمد صالح بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس فيلم التحريك القصير ليل للمخرج أحمد صالح بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى الدولي، فى الفترة ما بين 14 حتى 22 أكتوبر، وذلك ضمن منافسته فى مسابقة الأفلام القصيرة.

وتبدأ أحداث الفيلم عندما يسرق غبار الحرب النوم من الأعين، ويجلب لَيل السلام والنوم لكل سكان المدينة المُحطمة، لكن أعين والدة الطفل المفقود تبقى مفتوحة، فيحاول لَيل خداعها لتنام، وبهذا ينقذ روحها القلقة، وكان الفيلم قد حظى بعرضه العالمى الأول فى مهرجان لوكارنو السينمائى حيث نافس فى المسابقة الدولية للأفلام القصيرة "نمور الغد"، وقام بالأداء الصوتى للفيلم هيام عباس، رافا العريضي، سلمى صالح، من تأليف ومونتاج وإخراج أحمد صالح.

أحمد صالح هو كاتب ومخرج فلسطينى أردنى ألماني، أطلق فيلمه الأول عام 2012 بعنوان البيت، ليحصل على المركز الثانى كأفضل فيلم ألمانى قصير، فيلمه القصير الثانى هو عيني، والذى حصل على أوسكار الطلاب كأفضل فيلم قصير عام 2016، ويعتبر فيلم ليل هو ثالث أفلامه القصيرة والذى عُرض عالميًا للمرة الأولى فى مهرجان لوكارنو السينمائي.

مواعيد عرض فيلم التحريك القصير ليل فى مهرجان الجونة السينمائى الدولي:

يوم الاثنين 18 أكتوبر – الساعة 3:30 (GMT+2) - TUB AudiMax

يوم الثلاثاء 19 أكتوبر – الساعة 9:30 (GMT+2) - TUB AudiMax