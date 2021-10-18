ماذا قال حسن أبو الروس عن "كباتن الزعتري" بعد عرضه بمهرجان الجونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أشاد الفنان حسن أبو الروس، بفيلم "كباتن الزعتري" عقب عرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

ونشر أبو الروس، صورا له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق: "من العرض الخاص للفيلم التسجيلي المصري (كباتن الزعتري).. برافو للمخرج المصري علي العربي اللي شرفنا في أكبر المهرجانات، وشكرًا مهرجان الجونة على الأفلام الجامدة اللي بتتعرض".

الفيلم إنتاج وإخراج علي العربي، وهو عرضه الأول في العالم العربي وذلك ضمن قسم الأفلام الوثائقية الطويلة.

كان "كباتن الزعتري" قد شارك في أكثر من ٨٢ مهرجان حول العالم، وترشح لأكثر من ١٥ جائزة دولية، وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان صاندانس السينمائي الدولي، حيث حصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام في المهرجان. ويذكر أن الفيلم كان قد فاز بعدة جوائز عند مشاركته في الدورة الثالثة ضمن القائمة القصيرة للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج .

يدور "كباتن الزعتري" حول قصة محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ خمس سنوات، على الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: كرة القدم. عندما تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ومن المنتظر أن ينطلق الفيلم في دور العرض الأمريكية في نيويورك ولوس أنجلوس ابتداءً من ١٩ نوفمبر.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وتقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.