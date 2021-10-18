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مي عمر جذابة في أحدث جلسة تصوير (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي عمر صورًا جديدة، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "مي" في الصور بشكل أنيق وجذاب، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

وكان أخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، والعمل عُرض رمضان الماضي 2021.

مي عمر 2مي عمر

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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