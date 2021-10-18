أنغام غاضبة: “كفاية سخافة يا سخيف منك ليه”!

كتب امير فتحي في الاثنين 18 أكتوبر 2021 04:43 صباحاً - عبرت الفنانة المصرية أنغام عن غضبها من الاشاعات التي تطلق عنها بين الحين والاخر وذلك عبر تغريدة كتبتها عبر حسابها على تويتر.
وكتبت أنغام: “للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عني اخبار كاذبة وسخيفة زيها كفاية سخافة يا سخيف منك ليه”.
هذا ولم توضح أنغام ما هي الاخبار الكاذبة التي قصدتها والتي تم تداولها عنها مؤخرا.
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