نسرين طافش تهاجم اديل بسبب الطاقة السلبية والنكد في اغانيها!

كتب امير فتحي في الاثنين 18 أكتوبر 2021 04:43 صباحاً - هاجمت الفنانة السورية نسرين طافش، النجمة العالمية أديل، وذلك بعد النجاح الذي حققته أحدث أغانيها بعنوان ” Easy On Me ” مؤكدة انها لا تستطيع الاستماع لأي من اغانيها كاملة بسبب الطاقة السلبية والنكد، حسب تعبيرها.

وأثارت نسرين طافش الجدل بهجومها ضد أديل، قائلة: “بعمري ما سمعت لها أغنية كاملة لانها طاقة سلبية وتمجد النكد والحزن “.

وكتبت نسرين طافش عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام قائلة: “بمناسبة انو اغنية اديل الجديدة انتشرت كالنار في الهشيم خطرلي قول هالكلمتين انا بعمري ما سمعت غنية لأديل كاملة الا وغيرت المحطة فورا او وققت الغنية اللي طلعت بشكل عشوائي على اليوتيوب من كيمة الطاقة السلبية اللي فيها”.

“وتابعت “بستغرب من الناس اللي بتمجد النكد والمشاعر المنخفضة واستجداء المشاعر الي بخيك بعيد عن تجلي نواياك بيسر”.

واضافت “هاد ما معناه اني حيط ما بزعل او ما بحزن بالعكس انا شخص حساس وبحب الحب بس لما اسمع اغاني فيها شجن لو كنت حزينة حزن عميق بكون واعية انه على نية تفريغ اي بقايا طاقة سلبية بداخلي وبختار اغاني شجن وشوق دافية مش نكد وعذاب ومش لأجلد نفسي”.

يذكر ان اغنية Easy On Me، حققت أكثر من 68 مليون مشاهدة، وذلك منذ طرح الفيديو كليب الجديد من يوم 15 أكتوبر الجارى.