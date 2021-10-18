محمد الفلاح - كل ما تحتاج معرفته عن فيلم بلاك آدم.. الأحداث تبدأ من مصر والأردن

الإثنين 18 أكتوبر 2021

انتهى تصوير فيلم The Black Adam (ذا بلاك آدم) للنجم الأمريكي دوين جونسون "ذا روك" بعد طول انتظار.



ويتناول الفيلم قصة الشرير الأسطوري بلاك آدم، الذي ظهر منذ 5000 عام، لكنه يصل الآن إلى العصر الحديث ليصارع فريق العدالة.

ويمتلك بلاك آدم قوى خارقة تماثل سوبرمان، فضلًا عن قدرته على السحر، مما يجعله خصمًا لا يستهان به.

ويرصد موقع "توم جايد" الأمريكي في التقرير التالي، أبرز المعلومات حول فيلم "بلاك آدم" المنتظر.

موعد الطرح

كان من المفترض طرح فيلم "بلاك آدم" 22 ديسمبر/كانون الأول هذا العام، قبل أن يعبث وباء كورونا بجدول طرح أفلام "دي سي"، ويتعطل موعد صدور كثير من أفلامها، ومن ضمنهم بلاك آدم.

وأعلنت شركة دي سي مؤخرًا، عن موعد جديد لطرح الفيلم، في 29 يوليو/تموز 2022، وأكد الخبر "ذا روك" عبر حسابه الشخصي على موقع أنستقرام.

الإعلان التشويقي

صدر أول إعلان تشويقي لفيلم "بلاك آدم" 16 أكتوبر/تشرين الأول، ويمتد لـ 4 دقائق كاملة، تتضمن تعريفًا للأبطال ودورهم في الفيلم، ومشهدا افتتاحيا.

ويظهر "ذا روك" في الإعلان التشويقي ليشرح للجمهور من هو بلاك آدم، مواطن من كاهنداق، وهي بلدة خيالية تقع بين مصر والأردن، حبس أهلها بلاك آدم لأكثر من 5000 عامًا والآن تحرر.

أبطال الفيلم

بدأ التخطيط لفيلم بلاك آدم منذ عام 2014، ومنذ اختيار دواين جونسون لبطولة الفيلم، تعطل العمل علعدة أعوام.

وفي عام 2020، وقع الاختيار على النجم الأمريكي نوح سنتينيو للقيام بدور ألبرت روثستاين، ثم انضم إليه بقية طاقم العمل بالتبعية.

فيلم بلاك آدم، بطولة: بيرس بروسنان الذي يلعب دور دكتور فيت، ومروان كينذاري، وكوينتيسا سويندل التي تلعب دور ماكسين هونكيل.