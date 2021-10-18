"كان بيقعد يتفرج عليا".. شهيرة تكشف سبب عدم تقديمها أعمال كثيرة مع محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت الفنانة شهيرة، عن رحلتها الفنية التي جمعتها مع زوجها الفنان القدير الراحل محمود ياسين الذي حلت ذكرى وفاته الأولى يوم 14 أكتوبر الجاري.

وقالت شهيرة، ببرنامج "من مصر"، عبر قناة CBC، إن فيلم "الجلسة السرية" لم يكن سهلا على زوجها، حيث أنه دائما ما أكد لها أنه وخلال فترات التصوير لا يستطيع التركيز في أدائه لدوره بقدر التركيز في أدائها لدورها هي.

وتابعت، أنها وزوجها الراحل لم يجمعهما الكثير من المشاهد الدرامية خلال فترة تمثيلهما، مضيفة: "كان بيقولي مشكلتي لما ببقى قدامك أني بقعد اتفرج عليكي، وبيبقى مشغول عليا، وأنا كنت بقوله كل واحد يركز في شغله".

وأضافت، أنها وزوجها لم يجمعمها الكثير من الأعمال الفنية طيلة مسيرتهما نظرا لذلك السببب، مستكملة: "محمود كان إنسان جميل وحنون ومهتم بيا وبالأسرة، وكان بيحب شغله والبيت، ومكنش يحب الخروج أو السهرات أوي، ولما كنا نخرج كان بيبقى بناءً على طلبي، لكن لو عليه هو، هو متعته أنه يكون موجود في بيته".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر 2020 عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.

محمود ياسين من مواليد 2 يونيو 1941 بمدينة بورسعيد، حصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير في الدراما التليفزيونية، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان" وغيرها.