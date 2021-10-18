محمد الفلاح - الجونة يواصل إثارة الجدل.. فستان جريء بحجاب وحركات بهلوانية صور

الإثنين 18 أكتوبر 2021

أثارت موديل الإعلانات المصرية إنجي كيوان الجدل بإطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في نسخته الخامسة الذي تستمر فعالياته حتى 22 من الشهر الجاري.



وارتدت كيوان حجابا على فستان قصير على السجادة الحمراء للفيلم المصري ”ريش“، مما عرضها لانتقادات كثيرة بسبب هذه الإطلالة.

كما خطفت الفنانة المصرية لبلبة الأنظار برقصها على السجادة الحمراء، وقامت بعمل حركات بقدمها أثناء التصوير، ما جعل شطاء مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون تلك الصور على نحو واسع.

ولفت الفنان محمود الليثي الأنظار ببدلة مطرز عليها صورة للفنان المصري الراحل سمير غانم في أشهر الشخصيات التي قدمها ”فطوطة“، ومكتوب تحتها ”ستظل في قلوبنا“.

وتجاهلت الفنانة أروى جودة الانتقادات التي وجهت إليها بسبب ”السلوليت“ الذي ظهر في قدمها أمس، والتي استغلته إحدى شركات مستحضرات التجميل للترويج لمنتجات علاج السلوليت، وارتدت فستانا يكشف عن قدمها اليسرى كاملة.

وعرض الأحد ضمن فعاليات اليوم الرابع للمهرجان الفيلم المصري ”ريش“ وهو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك فى تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش فى كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذى لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل فى إعادة الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة.

هذا التحول العنيف يجبر الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

وشارك في بطولة فيلم ”ريش“ دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبد الهادي، فادي مينا، ابوسفين نبيل، نعيم عبد الملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية، سيناريو واخراج عمر الزهيري .

المخرج عمر الزهيري درس السينما في معهد السينما بالقاهرة، وعمل كمساعد مخرج مع أهم المخرجين المصريين مثل يوسف شاهين ويسري نصر الله، وأخرج فيلمه القصير الأول زفير (2011) وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وفي 2014 قدم عمر فيلمه القصير الثاني ما بعد وضع حجر الأساس لمشروع الحمام بالكيلو 375.