شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تصالح المطرب "ريد وان" بعد موقف حفل افتتاح مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخلت الفنانة بشرى، المؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائى، لاحتواء غضب الفنان "ريد وان" بعد واقعة حفل افتتاح المهرجان، وما أثير عن عدم تقديمه على خشبة المسرح.

وكتبت بشرى: "شرف لنا وجود قامة وقيمة فنية عالمية مثل ريدوان فى المهرجان، فضلا عن أخلاقك العالية، وكنت مثالا للنجم العالمى ونموذج يحتذى به وبشعبيته".

كانت الدورة الخامسة من مهرجان الجونة قد انطلقت قبل أيام وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما، أبرزهم: أحمد السقا وجمال العدل ويسرا وإلهام شاهين ونادين نجيم وسمية الخشاب وكارين وازن ومهيرة عبد العزيز وأحمد مجدى ودارين حداد ودرة، وآخرون من صناع السينما والدراما التليفزيونية البارزين بالمنطقة والعالم.



بوست الفنانة بشرى لتلطيف الأجواء مع المطرب ريد وان