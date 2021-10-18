إلهام شاهين مع يسرا ولبلبة وليلى علوي من عرض "ريش" بمهرجان الجونة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على حضور عرض فيلم "ريش" بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بجانب الفنانات: يسرا وليلى علوي ولبلبة والمخرجة إيناس الدغيدي.

ونشرت شاهين، صورة خلال حضورها العرض عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "في عرض فيلم (ريش) الذي حصل على جائزة في مهرجان كان".

فيلم "ريش Feathers" للمخرج عمر الزهيري، حصد جائزة الفيبريسي لأفضل فيلم في المسابقات الموازية، لتكون ثاني جائزة يفوز بها في الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي بعد الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد الدولي.

فيلم "ريش Feathers" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وشهد تعاونا إنتاجيا بين فرنسا، مصر، هولندا واليونان، ونال دعما من جهات دولية عديدة خلال مراحل إنتاجه.

وشارك عمر الزهيري في تأليف الفيلم مع السيناريست أحمد عامر، حول أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه، وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاسٍ وعبثي.