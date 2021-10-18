نجلاء بدر تنشر صورة مع ياسمين صبري من الجونة.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشرت الفنانة نجلاء بدر، صورة جمعتها مع الفنانة ياسمين صبري خلال تواجدهما بمدينة الجونة لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

ونشرت نجلاء، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساء جميل".

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وتقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

وكان حفل افتتاح مهرجان الجونة، قد شهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل أيضا حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.