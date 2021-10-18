غادة عبد الرازق "كاجوال" ومايان السيد جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

مايان السيد

نشرت الفنانة مايان السيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا من اللون الأحمر أنيقًا.

نيكول سعفان

نشرت عارضة الأزياء نيكول سعفان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل مطعم، من أحدث ظهور لها.

سميرة سعيد

نشرت الديفا سميرة سعيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أماني كمال

نشرت الفنانة أماني كمال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إنجي وجدان

نشرت الفنانة إنجي وجدان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

بدرية طلبة

نشرت الفنانة بدرية طلبة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.