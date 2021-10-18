حسن أبو الروس يرد على أيمن بهجت قمر.. وهكذا علّقت زوجته غادة والي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه الفنان حسن أبو الروس، الشكر للشاعر أيمن بهجت قمر، بعد إشادته بذكائه.

وكتب بهجت قمر عبر "فيسبوك" عصر الأحد: "خفوا على حسن أبو الروس على فكرة ولد في منتهى الذكاء".

فيما رد أبو الروس قائلا عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "شرف كبير أوي ليّا أن الأستاذ الكبير أوي أيمن بهجت قمر يقول عليّا الكلام الحلو ده، شكراً يا أستاذنا والله رفعت معنوياتي".

ومن جانبها؛ علّقت له زوجته مصممة الجرافيك غادة والي، بعدد من إيموجي القلب.

ويأتي هذا في الوقت الذي انتشرت فيه شائعة انفصال حسن أبو الروس وزوجته غادة والي.

واحتفل الفنان حسن أبو الروس، بزفافه على مصممة الجرافيك غادة والي، يوم 19 يونيو الماضي، في ملاهي زيد بارك بالشيخ زايد.

يذكر أن أخر أعمال حسن أبو الروس، كليب أغنية "فلتت مني" مع النجمة دينا الشربيني، من كلماته وتوزيع ديزل وإخراج علي أبو طالب.