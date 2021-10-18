عمر السعيد: محمد صلاح مثل أعلى لي ولأجيال كثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان عمر السعيد على توجيه رسالة للنجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

ونشر السعيد، صورة محمد صلاح من حفل جائزة "إيرث شوت"، والذي يقام في العاصمة الإنجليزية لندن، وعلّق عبر حسابه على "إنستجرام": "مع إني ماليش في الكورة أوي، بس هذا الشخص العظيم مثل أعلى لي ولأجيال كتيرة في مجالات مختلفة في بلاد الدنيا المختلفة".

جدير بالذكر أن أخر أعمال عمر السعيد، مشاركته في بطولة مسلسل "قصر النيل" الذي عُرض في رمضان الماضي 2021.

مسلسل "قصر النيل" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج خالد مرعي، وبطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، عمر السعيد، أحمد مجدي، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسى، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، ومحمود البزاوي وغيرهم.