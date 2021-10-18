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"القلب كله شوق".. هكذا علّق رامي جمال على أول صلاة في الحرم المكي دون تباعد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الفنان رامي جمال، على إقامة أول صلاة دون تباعد، فجر الأحد، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس .

ونشر جمال، صورة للمصلين بالمسجد الحرام عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلّق: "تبارك الله خير حافظ، اللهم اكتب لنا زيارة بيتك الكريم، اللهم تقبل فالقلب كله شوق واحتياج للكعبة والدعاء، الحمد لله الذي جعلنا نطمئن بعد خوف".

يذكر أن رامي جمال طرح مؤخرا أغنية "خليكي" عبر قناة Nogoum Records على موقع "يويتوب".

"خليكي" من كلمات أحمد تبارك، ألحان غريب، توزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح، وإنتاج "نجوم إف إم برودكشنز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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