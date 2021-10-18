شريهان في ذكرى المولد النبوي: رسولنا الكريم الرحمة والسلام والأمانة والإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفلت الفنانة الكبيرة شريهان، بذكرى المولد النبوي، وقدّمت التهنئة للشعب المصري وللأمة العربية والإسلامية، وذلك عبر حسابها على موقع "تويتر".

وكتبت شريهان: "الرحمة، السلام، الأمانة، الصدق، الإنسان والإنسانية، الإسلام، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بسم الله الرحمن الرحيم (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) صدق الله العظيم، وصدق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم".

أضافت في تغريدة أخرى: "(وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) صدق الله العظيم.. في يوم المولد النبوي الشريف رسولنا الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كل عام ومصر والشعب المصري وجميع شعوب الأمة العربية والإسلامية بخير وسلام وأمان وطُمَأْنينة واستقرار".

يذكر أن أخر أعمال شريهان مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولتها النجوم: هاني عادل، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر مرسي وغيرهم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.