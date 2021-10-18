رسالة بشرى لـ ريدوان ومساري بعد مشاركتهما في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة بشرى، على توجيه رسالة للنجم المغربي ريدوان والفنان اللبناني مساري، بعد مشاركتهما في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

وكتبت بشرى، عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام" موجهة حديثها للنجم المغربي ريدوان: "شرف لكل عربي أن يكون (ريدوان) يمثله كمطرب عربي عالمي.. قامة وقيمة فنية عالمية نفتخر بها بالعالم كله، فخورين باستضافة فنان بقيمته في دورة المهرجان الخامسة، ونعتبر ذلك بمثابة إضافة جديدة لنجاحات المهرجان".

وفي تدوينة أخرى، وجهت خلالها الحديث للمغربي ريدوان واللبناني مساري، قائلة: "أخلاق العالمية أهم من العالمية نفسها.. تحية لكل فنان خلوق وموهوب يشرف بلاده حول العالم".

وقدّم الثنائي في نهاية حفل افتتاح المهرجان أغنية "جو البنات" الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، مع الفنان محمد رمضان.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، ويقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

وكان حفل افتتاح مهرجان الجونة، قد شهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل أيضا حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

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