“الهيبة – جبل” يعود بعد انتظار ويتربّع الترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر هاشتاغ “#الهيبة_جبل” الترند عبر “تويتر”، تزامناً من انطلاق الحلقة الأولى من المسلسل. وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المسلسل الجماهيري الذي اعتاد المشاهدون انتظاره في رمضان، إلا أنّه لم يُعرض في رمضان الفائت، وتقرر عرضه خلال الموسم الحالي.

العمل الذي تحرص شركة “الصباح أخوان” على تقديمه بأضخم إنتاج، يبصر النور اليوم، معيداً المشاهدين إلى أجواء رمضان حيث منافسة المسلسلات.

وانطلقت أحداث الحلقة الأولى مع استعادات تذكّر المشاهد بما حدث في الجزء الماضي، وتضيء على الحرب المفتوحة التي يشنها جبل شيخ الجبل على زيدان وشركائه رداً على جريمة هزّت بيته الداخلي.

في الجزء الخامس والأخير من المسلسل، تُستكمل التطورات إثر فترة زمنية أمضاها جبل بين جدران السجن، يعود إثرها إلى الهيبة ليجدها تنعم بخيرات مشروع سد مائي شيّد على أرض شيخ الجبل، لكن صفاء المياه التي تتجمع في السد سيعكّرها ظل رجل عائد من الماضي حوّل السدّ الى أخطر منفذ تهريب، الأمر الذي سيكتشفه جبل ويكتشف معه أن الهيبة ترزح تحت خطر وجودي يضعها أمام معركة حياة أو موت.

فإلى أين ستؤول هذه الحرب؟ وهل ينجح جبل شيخ الجبل في الفوز أم سيتعرّض لخسارات جديدة في ضوء المؤامرت المستمرة؟

الجدير بالذكر أن “الهيبة- جبل”، هو من بطولة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صيّاح، سعيد سرحان، عبدو شاهين، روزينا لادقاني، محمد عقيل، ناظم عيسى، والممثلة الكبيرة منى واصف، وهو من تأليف سامر نصر الله، سعيد سرحان، عصام أبو خالد وإخراج سامر البرقاوي.