نور الزين ومليون “هاي هية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجم العراقي نور الزين الجديدة “هاي هية” أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة بعد أقل من 5 أيام على طرحها على موقع “يوتيوب”.

وتحصد الأغنية انتشارًا واسعًا منذ صدورها عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، إذ تتصدّر المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا في العراق، والإمارات، والكويت، والمغرب وغيرها من البلدان العربية.

أغنية “هاي هية” من ألحان نور الزين، وكلمات رامي العبودي، وتوزيع عمار عدنان، وصدرت على طريقة الفيديو بعمل مميّز حمل توقيع المخرج رواء جواد.

الجدير ذكره أن أغنية “هاي هية” تعتبر واحدة من باقة من الأغاني التي أصدرتها شركة “الريماس” لنور الزين في الفترة الماضية ونذكر منها: و”سحر”، و”ماتت بعدكم روح”، و”حلم”، و”سد الباب”، و”شكد علاقاتي”، و”تحبني”، “أذا”، و”حبيبي تكرم” وغيرها.