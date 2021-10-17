شكرا لقرائتكم خبر عن 42 مليون دولار لـ فيلم The Addams Family 2 بـ دور العرض حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم The Addams Family 2 إلى 42 مليونًا و896 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم، منذ طرحه يوم 1 أكتوبر الجارى، وكان قد حقق 17 مليونا و325 ألف دولار في افتتاح العمل بـ4207 دار عرض أمريكية.

وأنقسمت الإيرادات بين 36 مليونا و970 الف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و5 ملايين و926 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

يعد العمل هو تكملة لـ فيلم The Addams Family الذى طرح في خلال عام 2019، وحقق نجاحا كبيرا، أما عن فيلم The Addams Family 2 فـ يدور حول Morticia و Gomez الذين نجدهم في حالة ذهول من أن أطفالهم يكبرون ويتخطون العشاء العائلي، وذلك قرروا التحضير لـ قضاء يوم عائلى، حيث تأخذهم مغامرتهم عبر أمريكا، التي ستكون مليئة بالقتالات المرحة مع ابن عمهم الشهير، It ، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الغريبة الجديدة، ولكن يبقى السؤال ما الذي يمكن أن يحدث بشكل خاطئ؟.

فيلم The Addams Family 2 يقوم ببطولته أوسكار اسحق، تشارليز ثيرون، كلوي جرايس موريتز، نيك كرول، سنوب دوج، بيت ميدلر، كونراد فيرنون، بيل هادر، والاس شون، بريان سومر، جريفين بيرنز.