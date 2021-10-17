شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظي يقيم حفلا خاصا بمناسبة عرض فيلمه "ريش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم حاليا المنتج محمد حفظى حفلا خاصا داخل أحد الأماكن لحضور عدد كبير من الفنانين وصناع الفيلم والأصدقاء، يصل عددهم 150 شخصا، وذلك للاحتفال بفيلمه "ريش" للمخرج عمر الزهيرى، حيث عرض الفيلم منذ قليل بحضور غير مسبوق كامل العدد ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

ومن المقرر حضور الفنانة يسرا، وإلهام شاهين، وإيناس الدغيدى، ورانيا يوسف، وبوسى شلبى، والمنتج جمال العدل، والمنتج هانى رشاد، وناردين فرج، ومحمد فراج والمخرجة كاملة أبو ذكرى، وعدد كبير من الفنانين.

فيلم "ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك فى تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش فى كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذى لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل فى إعادة الزوج، الزوج الذى كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثى.

وشارك في بطولة فيلم "ريش" دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبد الهادي، فادي مينا، ابوسفين نبيل، نعيم عبد الملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية، سيناريو واخراج عمر الزهيري .

المخرج عمر الزهيري درس السينما في معهد السينما بالقاهرة، وعمل كمساعد مخرج مع أهم المخرجين المصريين مثل يوسف شاهين ويسري نصر الله، وأخرج فيلمه القصير الأول زفير (2011) وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وفي 2014 قدم عمر فيلمه القصير الثاني ما بعد وضع حجر الأساس لمشروع الحمام بالكيلو 375.