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شكرا لقرائتكم خبر عن بالشعر الأصفر.. محمد إمام يزيل الستار عن صورة من كواليس فيلم "عمهم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمد إمام، متابعيه وجمهوره، بصورة له من كواليس تصوير فيلمه الجديد "عمهم"، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، ظهر من خلالها بشكل مختلف بالشعر الأصفر، وكتب قائلاً: "توكلنا على الله، عمهم، انتظروا مفاجآت فيلمي الخامس إن شاء الله، دعواتكم".
محمد امام على انستجرام
بدأ النجم محمد إمام تصوير مشاهده فى فيلم "عمهم"، بمدينة الشيخ زايد، الجمعة، حيث تستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن التى تعتمد على بعض مشاهد الجرافيك وتتطلب تكلفة إنتاجية عالية.
ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوى، بعدما قدما سويا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018، وشارك في بطولته كل من: ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن كوميدى.
وكان آخر أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك في بطولته كل من: فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
الفيلم تم عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020، وحقق إيرادات وصلت إلى 33 مليون جنيه، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية بالبحث عن كنز مفقود ويتواجد داخل مقبره الإسكندر الأكبر وتتصارع أكثر من جهة على الوصول له.