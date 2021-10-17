شكرا لقرائتكم خبر عن بالشعر الأصفر.. محمد إمام يزيل الستار عن صورة من كواليس فيلم "عمهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمد إمام، متابعيه وجمهوره، بصورة له من كواليس تصوير فيلمه الجديد "عمهم"، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، ظهر من خلالها بشكل مختلف بالشعر الأصفر، وكتب قائلاً: "توكلنا على الله، عمهم، انتظروا مفاجآت فيلمي الخامس إن شاء الله، دعواتكم".



محمد امام على انستجرام

بدأ النجم محمد إمام تصوير مشاهده فى فيلم "عمهم"، بمدينة الشيخ زايد، الجمعة، حيث تستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن التى تعتمد على بعض مشاهد الجرافيك وتتطلب تكلفة إنتاجية عالية.