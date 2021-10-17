محمد لطفى يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة بصورة من الذكريات.. اعرف قال ايه

وشارك لطفي، متابعيه وجمهوره منذ عدة اسابيع، بصورة تجمعه بالنجم محمد إمام والفنان على ربيع، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، ظهرا فيها فى إحدى الحدائق، وكتب: "الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها صديقي وحبيبي النجم محمد إمام وحبيبي النجم علي ربيع وحبينا الغالي محمود سالم".

وكان قد كشف لطفى منذ عدة أسابيع، عن أن الهضبة عمرو دياب أشاد بصوت ابنه إبراهيم "هيما"، وذلك بعد لقائهما سويا فى الساحل الشمالى، حيث نشر لطفى صورة مع ابنه جمعتهما بالميجا ستار عمرو دياب، عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "الهضبة النهاردة قال لهيما أنت صوتك حلو".

ويشارك لطفى في بطولة مسلسل "المماليك" من إخراج حازم فوده وتأليف هشام هلال، وبطولة كل من: رانيا يوسف، بيومى فؤاد، رامي وحيد، دوللى شاهين وتواصل حاليًا تصوير مشاهدها المتبقية من المسلسل.