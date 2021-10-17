شكرا لقرائتكم خبر عن الصفحة الرسمية لدوق ودوقة كامبريدج تنشر الصورة الرسمية لهم فى حفل جوائز إيرث شوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لدوق ودوقة كامبريدج، عبر موقع "إنستجرام"، الصورة الرسمية لهما فى حفل توزيع جوائز إيرت شوت، الخيري المقام في العاصمة الإنجليزية لندن وبالتحديد قصر كينسيجتون الملكي، والذى يهدف إلى حل المشاكل البيئية واصلاح الطبيعة.

وظهر دوق ودوقة كامبريدج وهم فى كامل أناقتهم بالملابس الكلاسيكية الرسمية، على السجادة الخضراء واما بوابة الحفل الضخمة، ليعلنا عن مشاركتهم فى اول حفل من هذا النوع يقام بشكل رسمي.

وظهر نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن الضيوف المدعوين في حفل جائزة إيرث شوت "Earthshot" المقام في العاصمة الإنجليزية لندن، والتي تهدف إلى حل المشاكل البيئية.

وتطلق إيرث شوت حفلها السنوي الأول الذي سيقام كل عام حتى 2030 لتكريم الأشخاص المساهمين بالتنمية المستدامة للبيئة والمساعدة على الحد من التغيّر المناخي.

وواصل محمد صلاح تألقه اللافت للنظر في الفترة الأخيرة، وسجل هدفا رائعا ضد واتفورد، كما صنع هدفا لصاحب الهاتريك في المباراة روبرتو فيرمينو.

انفجرت وسائل التواصل الاجتماعي، بعد المباراة للإشادة بالهدف الرائع والأداء الذي قدمه صلاح، حيث قال جاري لينيكر، أسطورة الكرة الإنجليزية، ومقدم البرامج في شبكة "سكاي سبورتس"، إن المهاجم تحوّل إلى ليونيل ميسي.